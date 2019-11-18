Yıldız Kenter'in vasiyeti gerçekleştirilecek mi?

Yıldız Kenter, yaptığı bir açıklamada hayatını kaybettikten sonra yakılmak istediğini açıklamıştı. İşte o açıklama...“Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Geçen gün benim yengem öldü. Ölüsünü ağabeyimin yanına gömdüler, üstüne gömdüler yani. Fakat yol diye bir şey yok, yollara bile gömmüşler ve üstüne basıyorsun yüreğin titriyor.Ölüye saygı nerede, çöplük gibi, bakımsız Karacaahmet’tin o bölümleri. Adamlara para veriyoruz, temizlesinler bilmem ne diye, yok olmuyor, olmuyor ve oraya gittiğim zaman ben her zaman zor buluyorum yolu. Saygılı yerler değil maalesef, yakışmıyor bize, bu kadar bakımsız, bu kadar çöplük gibi tinerci çocukların dolaştığı bakımsız, tehlikeli yerler çoğunlukla.”Şu an merak edilen konu ise Yıldız Kenter'in vasiyetinin yerine getirilip getilmeyeceği.