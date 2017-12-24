Yılbaşına ayrı girecekler!

Yılbaşında Şişli'deki bir mekanda sahne alacak olan Kenan Doğulu, yeni yıla girerken eşi Beren Saat'i yalnız bırakacak.

Magazin - 25.12.2017 07:00
Yılbaşına ayrı girecekler!
Kenan Doğulu, 31 Aralık geccesi Şişli'deki 500 kişilik Günay Restaurant'ta konser verecek. Karşılığında 400 bin lira alacak. Kenan Doğılu'yu en ön masadan izlemenin bedeli 5 bin lira. Arka kısımlarda dinlemek ise 500 lira. Posta'nın haberine göre Kenan Doğulu'nun eşi oyuncu Beren Saat, yılbaşı akşamı kulüpte olmayacak. Yeni yıla annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen ile Beykoz'daki evlerinde girecek.

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Bağlantılar: Kenan Doğulu, Beren Saat

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