Kenan Doğulu, 31 Aralık geccesi Şişli'deki 500 kişilik Günay Restaurant'ta konser verecek. Karşılığında 400 bin lira alacak. Kenan Doğılu'yu en ön masadan izlemenin bedeli 5 bin lira. Arka kısımlarda dinlemek ise 500 lira. Posta'nın haberine göre Kenan Doğulu'nun eşi oyuncu Beren Saat, yılbaşı akşamı kulüpte olmayacak. Yeni yıla annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen ile Beykoz'daki evlerinde girecek.
Yılbaşına ayrı girecekler!
Yılbaşında Şişli'deki bir mekanda sahne alacak olan Kenan Doğulu, yeni yıla girerken eşi Beren Saat'i yalnız bırakacak.Magazin - 25.12.2017 07:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kenan Doğulu, Beren Saat
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Coşkun Sabah ikinci kez boşandı!
- Cansu Dere'nin acelesi var!
- Fahriye Evcen göz rengini mi açtırdı?
- Burak Özçivit 'kıskançlık' haberlerine yanıt verdi?
- Berrak Tüzünataç: Huzurum sensin!
- Aras Bulut İynemli'yi korumak için dublör tuttular!
- Resul Dindar'ın ailesi trafik kazası geçirdi!
- Hangi ünlü ismin kız kardeşi erkek oldu?
- "Türkiye güzeli olmak bizde aile geleneği"
- Meryem Uzerli'den TL'ye dönüş!