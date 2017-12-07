Yıl sonu indirimleri

Şimdi alışverişin tam zamanı...

Kadın - 07.12.2017 16:10

Alışverişin tam zamanı… Bu aralar her yerde büyük indirim, dev kampanya afişlerini görmek mümkün. Malum bir yılı daha geride bırakırken ganimetlerinden yararlanmamak olmazdı. Ürünlerini tüketmeye çalışan firmaların yaptığı indirimler yeniden alışverişe geçmek için tüketiciyi de heyecanlandırdı. Çok sayıda firma özellikle kozmetik başta olmak üzere promosyonlar düzenleyerek ellerindeki ürünleri tüketmenin derdine düştü Tabii bu durum Pazar oluşturarak ekonomiyi de canlandırıyor...



Her sezon sonu ve yıl sonu yapılan indirimler birçok kişinin beklediği büyük fırsatlar. Alışveriş için doğru zamana girmiş bulunuyoruz. Siz de ihtiyaçlarınıza göre bir liste çıkarıp fırsatlardan yararlanabilirsiniz.



YAZI: Kamuran Akdemir

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.