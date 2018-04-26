Yıkılmadım ayaktayım!

Sürpriz bir şekilde 2.5 yıllık sevgilisi Murat Boz ile ilişkisini noktalayan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisini sosyal medyadan silmişti. Enver, ayrılık sonrası sosyal medya kullanımını arttırdı.

Magazin - 27.04.2018 08:00
Yıkılmadım ayaktayım!
Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın ardından ortaya Murat Boz'un Eliz Sakuçoğlu ile görüştüğü iddiası atılmıştı. Çıkan haberler sonrasında oyuncu Aslı Enver, 2.5 yıllık eski sevgilisini sosyal medyadan silerek, birlikte çekilmiş olan tüm fotoğraflarını da kaldırmıştı.

Ve Aslı Murat'ı sildi!

Ve Aslı Murat'ı sildi!



Hatta güzel oyuncu, Murat Boz'un doğum günü için gittikleri tatilden "benimkinin gözünden" notuyla yazdığı fotoğraftaki notu bile sildi.


Sosyal medyada pek aktif olmayan Aslı Enver, ayrılık sonrasında Instagram hesabını aktif kullanmaya başladı. Instagram hikayeden sürekli paylaşım yapan Enver'in "yıkılmadım, ayaktayım" mesajını vermeye çalıştığı konuşuluyor.

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Bağlantılar: Aslı Enver, Murat Boz

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