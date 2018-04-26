Magazin - 27.04.2018 08:00

Ve Aslı Murat'ı sildi!

Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın ardından ortaya Murat Boz'un Eliz Sakuçoğlu ile görüştüğü iddiası atılmıştı. Çıkan haberler sonrasında oyuncu Aslı Enver, 2.5 yıllık eski sevgilisini sosyal medyadan silerek, birlikte çekilmiş olan tüm fotoğraflarını da kaldırmıştı.Hatta güzel oyuncu, Murat Boz'un doğum günü için gittikleri tatilden "benimkinin gözünden" notuyla yazdığı fotoğraftaki notu bile sildi.Sosyal medyada pek aktif olmayan Aslı Enver, ayrılık sonrasında Instagram hesabını aktif kullanmaya başladı. Instagram hikayeden sürekli paylaşım yapan Enver'in "yıkılmadım, ayaktayım" mesajını vermeye çalıştığı konuşuluyor.