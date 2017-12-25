Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a ağır sözler!

Demet Akalın Star Life sunucusu Dilay Korkmaz için "Bu kızı çok mu aradılar" demişti. Demet Akalın, Dilay Korkmaz polemiğine bir yeni isim daha eklendi. Yeşim Salkım da kavgaya dahil oldu.

Magazin - 25.12.2017 15:20
Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a ağır sözler!
Demet Akalın'ın Star Life sunucusu Dilay Korkmaz ile yaşadığı polemiğe Yeşim Salkım'dan sert tepki geldi.

Yeşim Salkım Lifetime'daki "Laf Bende Kalmasın" programında "Demet Akalın evliliğinde mutsuz bir insan. Kendi mutsuzluğunu, çevresindekilere de yansıtmak onların da mutsuz olmalarını istiyor. Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyor." açıklamalarında bulundu.

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Akalın’ın sosyal medyadan sürekli birileriyle tartışma içerisinde olması hakkında ise, "Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyorsun. Sen oradan başkaları üzerinden göndermeler yapma. Ben buradayım senin zorun neyse ararsın o kişiyi çatır çatır konuşursun. Oradan buradan yazmakla olmaz. Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz." diyerek resmen ateş püskürdü.

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