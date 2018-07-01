Yeşim Salkım: "Fiziğime değil sesime bakın!"

Magazin - 01.07.2018 12:08

Yeşim Salkım ateş püskürdü!

'Yeşim Salkım’ın asistanıyız' diyerek kuyumcuları dolandırdılar!

Yeşim Salkım, ilk eşi Mustafa İmre’den olan büyük kızı Gizem’i geçen yıl Ozan Düzbaş ile evlendirmişti. Oyuncu Hakan Eratik’ten dünyaya gelen kızı Meryem Ada ise 8 yaşında. Bodrum’da ailesi ile tatil yapan Yeşim Salkım önceki gün bir plajda denize girerken görüntülendi. Yanında kızları, damadı ve dünürleri Ahmet-Yeter Düzbaş da vardı.Kızlarının öpücük yağmuruna tuttuğu Yeşim Salkım’ın keyfi yerindeydi. Yeşim Salkım gözünü küçük kızından ayırmadı.Yeşim Salkım, art arda fotoğraflarını çeken habercilere şöyle seslendi: “Beni mayolu çekip ne yapacaksınız? Görüntü ortada. Ben sesimle kazanan bir sanatçıyım, fiziğimle değil.”