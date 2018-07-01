Yeşim Salkım: "Fiziğime değil sesime bakın!"
Bodrum’da ailesi ile tatile çıkan Yeşim Salkım önceki gün plajda görüntülendi.
Magazin - 01.07.2018 12:08
Yeşim Salkım, ilk eşi Mustafa İmre’den olan büyük kızı Gizem’i geçen yıl Ozan Düzbaş ile evlendirmişti. Oyuncu Hakan Eratik’ten dünyaya gelen kızı Meryem Ada ise 8 yaşında. Bodrum’da ailesi ile tatil yapan Yeşim Salkım önceki gün bir plajda denize girerken görüntülendi. Yanında kızları, damadı ve dünürleri Ahmet-Yeter Düzbaş da vardı.
Kızlarının öpücük yağmuruna tuttuğu Yeşim Salkım’ın keyfi yerindeydi. Yeşim Salkım gözünü küçük kızından ayırmadı.
Yeşim Salkım, art arda fotoğraflarını çeken habercilere şöyle seslendi: “Beni mayolu çekip ne yapacaksınız? Görüntü ortada. Ben sesimle kazanan bir sanatçıyım, fiziğimle değil.”
Yeşim Salkım ateş püskürdü!
'Yeşim Salkım’ın asistanıyız' diyerek kuyumcuları dolandırdılar!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar:
Yeşim Salkım