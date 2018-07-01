Yeşim Salkım: "Fiziğime değil sesime bakın!"

Bodrum’da ailesi ile tatile çıkan Yeşim Salkım önceki gün plajda görüntülendi.

Magazin - 01.07.2018 12:08
Yeşim Salkım: "Fiziğime değil sesime bakın!"
Yeşim Salkım, ilk eşi Mustafa İmre’den olan büyük kızı Gizem’i geçen yıl Ozan Düzbaş ile evlendirmişti. Oyuncu Hakan Eratik’ten dünyaya gelen kızı Meryem Ada ise 8 yaşında. Bodrum’da ailesi ile tatil yapan Yeşim Salkım önceki gün bir plajda denize girerken görüntülendi. Yanında kızları, damadı ve dünürleri Ahmet-Yeter Düzbaş da vardı.

Kızlarının öpücük yağmuruna tuttuğu Yeşim Salkım’ın keyfi yerindeydi. Yeşim Salkım gözünü küçük kızından ayırmadı.

Yeşim Salkım, art arda fotoğraflarını çeken habercilere şöyle seslendi: “Beni mayolu çekip ne yapacaksınız? Görüntü ortada. Ben sesimle kazanan bir sanatçıyım, fiziğimle değil.”

Yeşim Salkım ateş püskürdü!

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