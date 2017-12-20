Yeşim Ceren Bozoğlu eridi!

Önceki akşam bir davete katılan Yeşim Ceren Bozoğlu, son haliyle şaşırttı. Fazla kiloları nedeniyle sıkı bir diyete başlayan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı.

Magazin - 21.12.2017 05:00
Yeşim Ceren Bozoğlu eridi!
Başrolleri Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı, etkileyici bir aşk hikayesini konu alan “Acı Tatlı Ekşi” filminin galası önceki akşam yapıldı. Galaya katılanlar arasında oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu da vardı. Fazla kiloları nedeniyle sıkı bir diyete başlayan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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