Yeni yılda ona ne alsam?

Aralık ayına girmemizle beraber 2018 yılı için geri sayım başladı. Herkesin birbirlerine hediye almak için tatlı bir telaşa düştüğü yeni yılların en zevkli kısmı hediyeler olmalı. İnsanın mutlu olması için mutlu etmesi yetiyor ya hani, öyle işte…

Kadın - 01.12.2017 15:06

“Hiç gerek yoktu” derken bile gözlerimizin ışıldadığını kim inkâr edebilir ki? Kim hediye almaktan mutlu olmadığını söyleyebilir? Hediyenin ne olduğunun önemi yoktur önemli olan düşünülmektir denir ya, gerçekten öyle. Biz de ince ve zarif düşünenleri bu yıl da yalnız bırakmak istemedik. Evet, bir hediye alacağız.



Peki ama sevdiklerinize nasıl bir hediye seçeceğiz? İşte aşağıda sizin için, alabileceğiniz ya da yapabileceğiniz ilginç ve güzel fikirleri listeledik. Şimdiden mutlu yıllar.



İlk olarak şunu not olarak belirtebiliriz ki, hediye ihtiyaca hizmet ederse edilen kişiyi daha çok mutlu eder. Yani işe hediye aldığınız kişinin ihtiyaçlarını tespitle başlayabilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız bizden de birkaç öneri gelecektir.



Kitap, müzik kutusu, çanta, parfüm, kolye, cüzdan, yüzük, cep telefonu, kulaklık… “Bunları zaten daha önce aldık” diyorsanız daha farklı ne yapabiliriz onu düşünelim? Bazı hediyeler pahada ağır elde hafiftir, bazıları da pahada ucuz hayatta ölümsüzdür.



Mum ışıkları arasında hazırlayacağınız bir slayt gösterisi gibi…



Kendi ellerinizle yapamasanız da yapmaya çalışacağınız minik renkli kurabiyeler.



Ceviz kabuklarını kırıp içlerine minik notlar hazırlayıp cevizleri tekrar yapıştırarak bir sepetin içerisinde hediye etmek.



Bir atkı ya da bere örmek, öremiyorsa almak.



Eldiven. Yastık. Battaniye.



Birlikte resminizin olduğu fotoğraf çerçevesi…



Anılarınızı yazdığınız bir anı defteri…



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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