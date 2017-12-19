'Yeni yıla Günaydın' partisine ünlü isimler akın etti!

Günaydın Gazetesi yeni yıla merhaba partisi düzenlendi. Partiye çok sayıda ünlü isim akın etti.

Magazin - 19.12.2017 15:47
'Yeni yıla Günaydın' partisine ünlü isimler akın etti!
Günaydın gazetesi dün akşam "Yeni Yıla Günaydın" ismiyle bir parti düzenledi. Partiye Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ev sahipliği yaptı. İrem Derici, Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Gülben Ergen'e kendi getirdiği çikolataları ikram etti. Partiye katılan davetliler ve sanatçıların birlikte çıktığı sahne ve düetler gecceye damga vurdu.

İŞTE PARTİDEN GÖRÜNTÜLER:
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