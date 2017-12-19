Günaydın gazetesi dün akşam "Yeni Yıla Günaydın" ismiyle bir parti düzenledi. Partiye Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ev sahipliği yaptı. İrem Derici, Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Gülben Ergen'e kendi getirdiği çikolataları ikram etti. Partiye katılan davetliler ve sanatçıların birlikte çıktığı sahne ve düetler gecceye damga vurdu.
İŞTE PARTİDEN GÖRÜNTÜLER:
'Yeni yıla Günaydın' partisine ünlü isimler akın etti!
Günaydın Gazetesi yeni yıla merhaba partisi düzenlendi. Partiye çok sayıda ünlü isim akın etti.Magazin - 19.12.2017 15:47
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
MAGAZİN HABERLERİ
- Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
- Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
- Miray Daner'den flaş karar!
- Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
- Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
- Gupse Özay gala için kampa girdi!
- Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
- Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
- Reza Zarrab ve Ebru Gündeş cephesinde flaş gelişme!
- Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkına Merve Boluğur'dan şok yorum!