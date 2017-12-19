Belçim Bilgin ve Beren Saat, önceki gün Kanyon’da bir araya geldi. İki yakın arkadaş, önce mağazaları dolaşarak sezon alışverişi yaptı, ardından yemek yemek için AVM içindeki bir restorana girdi. Bilgin ve Saat, uzun sohbetin ardından beraber oradan ayrıldı. Yeni yıl öncesi imaj değişikliğine giden Belçim Bilgin’in küt kestirdiği saçları dikkat çekti.
Yeni yıl öncesi yeni imaj!
Önceki gün Kanyon’da bir araya gelen Belçim Bilgin ve Beren Saat, önce alışverişi yaptılar sonra da yemek yediler. Yeni yıl öncesi imaj değişikliğine giden Belçim Bilgin’in küt kestirdiği saçları dikkat çekti.Magazin - 20.12.2017 06:00
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