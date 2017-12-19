Yeni yıl öncesi yeni imaj!

Önceki gün Kanyon’da bir araya gelen Belçim Bilgin ve Beren Saat, önce alışverişi yaptılar sonra da yemek yediler. Yeni yıl öncesi imaj değişikliğine giden Belçim Bilgin’in küt kestirdiği saçları dikkat çekti.

Magazin - 20.12.2017 06:00
Yeni yıl öncesi yeni imaj!
Belçim Bilgin ve Beren Saat, önceki gün Kanyon’da bir araya geldi. İki yakın arkadaş, önce mağazaları dolaşarak sezon alışverişi yaptı, ardından yemek yemek için AVM içindeki bir restorana girdi. Bilgin ve Saat, uzun sohbetin ardından beraber oradan ayrıldı. Yeni yıl öncesi imaj değişikliğine giden Belçim Bilgin’in küt kestirdiği saçları dikkat çekti.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...