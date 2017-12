Yeni yıl alışverişi Mert Aslan ile gerçekleşti

Moda - 07.12.2017 16:29

Türkiye’de bulunan en büyük adL mağazasını geçtiğimiz yıl Cepa AVM’de açan marka, Ankara’da gerçekleştirdiği özel etkinlik ile stil sahibi isimleri ağırladı. Ankara’nın sevilen simalarının yoğun ilgi gösterdiği davette, konuklar yeni sezon ürünleri ile yakından ilgilendi. Koleksiyonda bulunan püsküllü elbise en çok beğenilen ürünler arasında yerini aldı. Stil sahibi olmanın çok zor olduğunu vurgulayan, özel organizasyonlar için tüyolar vermeyi ihmal etmedi.adL2017-18 Sonbahar/Kış 6. sezonunda gelen talepler ve yoğun ilgiye karşılık portfolyosunu genişletiyor. Her kadına özel ruh halinin kombinlerini ilham verici stiliyle buluşturarak sezona merhaba diyor.70'lerin ve 80'lerin dikkat çeken disko trendi bohem dokunuşlarla, adL2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonu ile günümüze stilize edilerek karşılığını buluyor.adL “Night Zoom Styled By Mert Aslan” koleksiyonunda "Çiçek Çocuklar"ın etkisiyle bohem bir hava hissedilirken, şal desen çokça kullanılıyor. Öte yandan disko tınıları ve Studio 54 ihtişamıyla metalik renkler, kristal işlemeler, jakarlı leoparlar ve parlak payetlerle göz kamaştırıyor. Zamansız stil anlayışının etkisiyle kadife ince askılı elbiseler, smokin takımlar, anvelop elbiseler de koleksiyonda yer buluyor. Güçlü omuz detayları koleksiyonun 80'lere göz kırpan yanını oluştururken yüksek belli pantolonlar ve yünlü eşofman takımlar 80'lerin modern bir yansıması oluyor. Koleksiyonda kullanılan yapay kürk ve deri ile ruganlar da hayvan dostu bir koleksiyon olduğunun altını çiziyor.Ünlü Moda editörü ve Stil Danışmanı Mert Aslan “Koleksiyon; Çiçek Çocuklar, 70’lerin Disko çılgınlığı, Studio 54 ambiyansı, 80’lerin güçlü siluetleri ve adL“Night Zoom Styled By Mert Aslan” ‘ın vazgeçilmez stil kodlarından oluşuyor. Maskülen detaylarla desteklenen seksi, sofistike ve güçlü bir kadın hayaliyle yola çıktık. Bohem dokunuşlarla 70'ler romantizmini vurgularken; metalik renkler, mücevher renkleri, kadife ve transparan tasarımlarla disko yıllarına geri döndük… Kadının farklı ruh hallerini yansıtan dinamik ve güçlü bir Sonbahar-Kış oldu bizim için” dedi.adL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tasarım Direktörü Zehra Işık “adL ‘Night Zoom Styled By Mert Aslan’ 6. Sezonunda uzun soluklu bir işbirliğine dönüştü. Bu sezon ise metalik renkler ve kadifelerle sıcaklık yakaladık. Koleksiyon dinamik enerjisi, renkleri ve detaylarıyla da sezonun stil algısını kırıyor. Hep birlikte yepyeni bir heyecan içerisindeyiz’’ dedi.