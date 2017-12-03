Yeni yaşa erken kutlama!

Magazin - 04.12.2017 07:00

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, geçen yaz işletmeci Atakan Koru ile Tekirdağ’da bir kır düğünüyle evlenmişti. Posta'nın haberine göre 8 Aralık’ta 37 yaşına girecek olan kraliçe, doğum gününde iş nedeniyle yurtdışında olacağı için önceki gcece eşi ve iki yakın arkadaşı ile Karaköy’de bir restoranda erken kutlama yaptı.