2002 Dünya Güzeli Azra Akın, geçen yaz işletmeci Atakan Koru ile Tekirdağ’da bir kır düğünüyle evlenmişti. Posta'nın haberine göre 8 Aralık’ta 37 yaşına girecek olan kraliçe, doğum gününde iş nedeniyle yurtdışında olacağı için önceki gcece eşi ve iki yakın arkadaşı ile Karaköy’de bir restoranda erken kutlama yaptı.
Yeni yaşa erken kutlama!
Yeni yaşına iş nedeniyle yurtdışında girecek olan Azra Akın, doğum günü için erken kutlama yaptı.Magazin - 04.12.2017 07:00
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