Yeni yaşa erken kutlama!

Yeni yaşına iş nedeniyle yurtdışında girecek olan Azra Akın, doğum günü için erken kutlama yaptı.

Magazin - 04.12.2017 07:00
Yeni yaşa erken kutlama!
2002 Dünya Güzeli Azra Akın, geçen yaz işletmeci Atakan Koru ile Tekirdağ’da bir kır düğünüyle evlenmişti. Posta'nın haberine göre 8 Aralık’ta 37 yaşına girecek olan kraliçe, doğum gününde iş nedeniyle yurtdışında olacağı için önceki gcece eşi ve iki yakın arkadaşı ile Karaköy’de bir restoranda erken kutlama yaptı.

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Bağlantılar: Azra Akın, Atakan Koru

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