Yeni sezonda yok!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi Salı akşamları izleyici ile buluşuyor.

TV Dünyası - 02.05.2018 11:06

Milyonları ekran başında kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler sezona hızlı bir giriş yaptı.



İzleyicinin nefesini kesen dizi hakkında ortaya atılan iddiaya göre, önümüzdeki sezon ekranda olmayacak.



Söylentiye göre, Ay Yapım ile 2. sezon için bir anlaşma yapılmacayakmış. Star Tv'nin sevilen dizisi Haziran'da final yaparak ekrana veda edecek.



Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar gibi isimlerin paylaştığı diziden açıklama bekleniyor.

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