Yeni sezonda devam edecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz ilk bölümünden itibaren en ilgi çeken dizilerin arasına ismini yazdırmayı başardı.

TV Dünyası - 04.05.2018 12:00

Yıllarca kocasından eziyet gören Nefes’in sığındığı Tahir ile yaşadıkları, her hafta izleyenleri büyük bir heyecanla ekrana kitledi.



Yeni bölümde Nefes’in bir çocuğunun daha olduğu ortaya çıktı. Dizinin senaristleri yine izleyenlere ters köşe yaptırmayı başardılar.



Peki bu kadar sürükleyici, her bölümde izleyicinin nefesini kesen dizi, yeni sezonda da devam edecek mi? merak konusu oldu.



Bu sezon dizilerden yana şanssızlıklar yaşayan Atv, Kanatsız Kuşlar’ı aniden bitirmeye karar verdi.



Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı günlerde Diriliş Ertuğrul ile reyting mücadelesine giren ve zorlu zirve yarışında hep üst sıralarda yer aldığı için Atv diziyi bitirmeyi düşünmüyor. Dizi, yeni sezonda da yoluna yeni hikayelerle devam edecek.

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