Yeni Malatyaspor'da Aly Cissokho imzayı attı

Futbol - 02 Ağustos 2017 17:39

Geçtiğimiz sezon PTT 1'inci Ligi lider bitirerek Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, transferler çalışmalarına devam ediyor. Bu sene ligde iddialı bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin son transferi Oliympiakos'un Fransız sol bek oyuncusu Aly Cissokho oldu. Yıldız oyuncunun sözleşme töreninde konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, Cissokho'nun transferini bitirmek için uzun süredir uğraştıklarının söyleyerek, "Transferi biraz zor oldu ama ben bu transfer için Futbol Şube Sorumlusu Burak kardeşime teşekkür ediyorum. Transferin bitmesini sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Daha önce '5 baba transfer yapacağız' demiştik. Barazite'nin imza töreninin ardından Cissokho'ya imza attırıyoruz. İnşallah transferlerimiz devam edecek. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu."OSMANLISPOR MAÇINI YENİ STADIMIZDA OYNAMAK İSTİYORUZ"Lige kendi statlarından başlamak istediklerini vurgulayan Başkan Gevrek, "Yeni stadımızı uzun zamandır bekliyorduk. Sezon açılışını burada oynamak istediğimizi söylemiştik. Şehrimize böyle bir stat kazandırdıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, diğer bakanlarımıza ve milletvekillerimize, stadı kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Bu cumartesi günü inşallah stadımızı açıp önümüzdeki Osmanlıspor maçını stadımızda oynamak istiyoruz. Ufak tefek sıkıntılarımız kaldı. İnşallah stadımızı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yapacağı açılışla yapacağız" ifadelerini kullandı."1 STOPER, 1 ORTA SAHA VE 1 FORVET TRANSFERİ DAHA YAPACAĞIZ"Transfer yapma konusunda biraz geç kalmış olduklarını ama nokta transferler yapmak için uğraştıklarını söyleyen Adil Gevrek "Şu ana kadar 2 önemli transfer yaptık ve 3 ismi daha kadromuza katmak istiyoruz. 1 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet transferi daha yapacağız. Nokta transferlerle takıma katkı sağlayacak isimler olmasını istiyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Cissokho'nun transferi biraz zaman aldı. Doğru transferler böyle zaman alabiliyor. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke ama maalesef bazı menajerler ve yöneticiler, etik olmayan şeyler yapıyor. Cissokho'nun transferinde, Malatya'da savaş olduğuna dair laflar edildi. Bunlar Türkiye'nin imajı için iyi değil. Malatyaspor olarak Türkiye'nin en önemli camialarından birisiyiz. Ama bir takımın kötüleyerek transfer çalışması yapmadık. Bir futbolcunun aklını çelmek için farklı yalanlar söylenmesi yanlış. Bu yalanlar ülkemize zarar veriyor. Bugün Edirne'den Hakkari'ye kadar birçok Avrupa ülkesinden daha emniyetli bir ülkemiz var. Bu tür menajerlerin arınması lazım. Bu konuda hassasız. Transfer için 3 Lira, 5 Lira fazla verirsiniz ama başka bir takımı kötüleyemezsiniz. Malatya'ya geldiğinizde görürsünüz, Doğu'nun Paris'idir. Gelen birisi gitmek stemiyor. Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, nereye giderseniz gidin ülkemiz emniyetlidir. Ülkemizin her şehrinin kendine göre bir güzelliği vardır. Ülkemizi kötüleyerek bir yere varamayız. Böyle yalanlarla iftiralarla transferlerin önüne engel koymaya çalışıyorlar. Futbolcumuz bize inandı, şehri araştırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye inanarak, yalan söyleyenlere itimat etmedi. Bu transferler belki zor olacak ama biz istediğimiz transferleri en kısa sürede imzaları atacağız" diyerek sözlerini tamamladı.CİSSOKHO: "HER ZAMAN TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİŞTİM"Transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Aly Cissokho, "Öncelikle başkanıma ve transferimi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her zaman Türkiye Ligi'nde oynamak istemiştim. Bu da benim için fırsat oldu" dedi.Daha önce de Süper Lig'de oynama şansı bulduğunu söyleyen Cissokho, "Bu da benim için bir şanstı. Ardından Malatya'dan teklif aldığımda araştırma isteği hissettim. Bir Türk takımında oynamayı istiyordum. Biran önce takımla kaynaşmak istiyorum ve Malatya'da başlamak istiyorum. Geçen yıl birçok fırsat buldum Süper Lig'de oynamak için. Ancak geçen yıl bulunduğum takımda hem doğru zaman değildi hem de başkan gitmemi istemiyordu. Bu sene yakaladığım fırsatı ise değerlendirmek istedim. Malatyaspor yeni oyuncularla takımı yeniden yükseltmek istiyor. Benim de bu işte bir katkımın olmasını istediğim için buraya gelmek istedim" diye konuştu.Fransız yıldız yaptığı açıklamalardan sonra, kendisini 2 yıllığına Evkur Yeni Malatyaspor'a bağlayan imzayı attı ve yeni formasıyla basın mensuplarına poz verdi.