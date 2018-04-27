Yeni gelin Emily aldatıldı!

Dünya Magazin - 27.04.2018 12:58

Sosyal medyada fenomen haline gelen Amerikalı manken Emily Ratajkowski geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti.26 yaşındaki Amerikalı manken Emily Ratajkowski, paylaştığı cesur fotoğraflarla Instagram'da büyük bir yankı uyandırıyor. Ratajkowski'nin 31 yaşındaki eşi Sebastian Bear-McClard, New York'ta 26 yaşındaki İngiliz manken ile samimi bir şekilde yakalandı.Sebastian Bear-McClard, İngiliz manken Suki Waterhouse ile New York'ta sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. 'İhanetin belgesi' diye yayınlanan karelerin ardından Emily Ratajkowski kayıplara karıştı.