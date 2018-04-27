Yeni gelin Emily aldatıldı!
Amerikalı manken Emily Ratajkowski'nin eşi Sebastian Bear- McClard, İngiliz model ile New York'ta samimi bir şekilde görüntülendi.
Dünya Magazin - 27.04.2018 12:58
Sosyal medyada fenomen haline gelen Amerikalı manken Emily Ratajkowski geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti.
26 yaşındaki Amerikalı manken Emily Ratajkowski, paylaştığı cesur fotoğraflarla Instagram'da büyük bir yankı uyandırıyor. Ratajkowski'nin 31 yaşındaki eşi Sebastian Bear-McClard, New York'ta 26 yaşındaki İngiliz manken ile samimi bir şekilde yakalandı.
Sebastian Bear-McClard, İngiliz manken Suki Waterhouse ile New York'ta sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. 'İhanetin belgesi' diye yayınlanan karelerin ardından Emily Ratajkowski kayıplara karıştı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.