Yeni bir aşk mı başlıyor?

Aslan Ailem dizisi başladığı günden itibaren Burcu Özbek ve Akın Akınözü'nün oynadığı karakterler birbirine yakıştırılıyor. Sonunda seyircinin istediği oluyor mu? Yeni bir aşk mı başlıyor?

TV Dünyası - 11.12.2017 12:55

TRT1 ekranlarında yayınlanan Pazar akşamlarının keyifli dizisi Aslan Ailem’de bu hafta birbirinden çarpıcı ve komik olaylar dizisi birbirini izledi. Furkan Kızılay'ında kadrosuna dahil olduğu dizi bu hafta da seyirciyi şaşırtmayı ve güldürmeyi başardı. En çarpıcı olay ise seyircinin dizinin başından beri beklediği Burcu ve Murat aşkının ilk adımlarının atılmış olmasıydı.



Sevilen dizi Aslan Ailem’in 8. bölümünde olanlar:





Kaçırılma ve fidyenin arkasındaki sürpriz kişi…



Burcu kaçırılırken o ana tanık olan Hatice de başına çuval geçirilerek kaçırıldı. Bu operasyonu yapan ve Mahir beyden 6 Milyon TL isteyip, çiftliği satmasını söyleyen üç komik kahramanımızın Burcu’nun üvey annesi Hale’nin yasak aşkının emrinde çalıştığı ortaya çıktı.



Burcu ve Hatice’nin komik ve sevgi dolu ilişkisi



Dün gece yayınlanan bölümün en komik ve etkileyici sahneleri, Burcu ve Hatice’nin kaçırılma üzerine kurdukları öldürülme senaryoları ile birlikte birbirleriyle didiştikleri ve adeta bir anne-kız ilişkisi misali birbirlerine sevgilerini aktardıkları sahneler oldu. Hatice ve Burcu’nun arasındaki buzlar bu kaçırılma olayının ardından eriyecek mi? İzleyeceğiz…



Pelin’den Umut’a gol…



Haber peşinde sahte evliliklerinin gerçek olduğunu öğrenen Umut ve Pelin ikilisi boşanmak için var güçleriyle yarışırken, Burcu ve Hatice’nin kaçırılması bu boşanma girişiminin durdurulmasına neden oldu. Umut ve Pelin ve avukatın yanından ayrılıp acilen çiftliğe gittiler, fakat Pelin'in orada her şeyi duyması, iş hırsının kurbanı olmasına sebep oldu. Haber peşindeki kanal müdürüne, Umut’a söz verdiği halde haberi ifşa eden ve Burcu’nun kaçırıldığını tüm ülkeye ilan eden Pelin, bakalım Umut’un elinden nasıl kurtulacak?



Sevgi’nin ilginç denemeler rekortmeni kardeşi Rıfkı; Furkan Kızılay…



Dün gece Aslan Ailem severleriyle buluşan Furkan Kızılay, Gayret’in belalısı Sevgi’nin kardeşi Rıfkı olarak ablasının evine yerleşti… İlginç rekor denemelerine imza atan Rıfkı, ev arkadaşları tarafından yaptığı denemeler yüzünden evden kovulan ve bu denemelere ablasının evinde devam eden ilginç bir karakter olarak ekranlara geldi. Rıfkı ve maceraları devam edecek…



Hale çiftliğe gelir ve “Bu çiftlik kızımın der!”



Burcu’nun çiftlik olayını öğrenen üvey anne Hale de çiftliğin kapısına dayanır ve ‘Bu çiftlik kızımın, dolayısıyla benim! der. Fakat işin sürprizi Burcu ve Hatice’nin onun sevgilisi tarafından kaçırtıldığıdır. Hale’nin bu durumu öğrendiğinde tepkisi ne olacak göreceğiz…



Sevgi, Gayret’e azimle yaklaşıyor…



Burcu ve Hatice’nin kaçırılması olayının ardından Aslan Ailesi’ne sarmalar ve yemekler yapıp getiren Sevgi, Gayret’e hızla ve azimle yaklaşmaya devam ediyor… Gayret, annesinin ve Burcu’nun izini öğrenen kardeşlerini kaçırınca, Sevgi’nin arabasıyla onlara yetişmek için macera ve komedi dolu bir yolculuğa çıktılar. Dizinin dün geceki kahkahaya boğan sahnelerinden olan bu yolculukta Sevgi, arabayı kullanırken Gayret’e zorla sarma yedirdi. Daha sonra önce kendisini kaçıran ve ardından sokağa atan minibüsü tesadüfen görerek, kapısı açık bir eve kurtarma operasyonu yapar gibi girdiler. Ve evin sahibi yaşlı bir adamın kalp krizi geçirmesine sebep olarak, sonrasında onları bulan Umut, Mutlu ve Rıfkı ile birlikte tutuklandılar .



Hayriye’nin çocukluk aşkı Mahir, çiftliğin sahibi Mahir çıktı…



Evin babaannesi Hayriye’nin Sevgi’nin kızına anlattığı çocukluk ve sınıf aşkı Mahir, sohbetleri esnasında o Mahir’in kendisi olduğunu öğrendi. Hayriye ve Mahir yarım kalmış, dile getirilmemiş çocukluk aşklarına devam edecekler mi?



Burcu, Murat sarılır…



Murat, tüm ekipleri görevlendirerek Burcu ve annesini kaçıranları yakaladı. Ve Hatice’nin tüm ailesiyle sıcacık kucaklaşmasına Burcu kenardan hüzünle bakarken, Murat yanına geldi ve Burcu onun boynuna sarıldı. İkili arasındaki bu yakınlaşma dün gecenin en çok ilgi gören ve beklenen sahnelerindendi… Burcu ve Murat aşkı başlıyor mu?

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