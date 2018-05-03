Yeliz Yeşilmen: "Kabul edin taş taş!"

Magazin - 03.05.2018 09:39

"Türkiye'nin benim gibi at ve sarışına ihtiyacı varmış!"

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.Önceki gün Instagram hesabından spor yaparken çekildiği fotoğrafı paylaşan Yeşilmen, ardından bir alışveriş merkezinde spor sonrası çekilmiş olan kareyi yayınladı.Yeliz Yeşilmen, paylaştığı fotoğrafının altına sporun faydasını gördüğünü ve spor sonucunun dar kıyafetlerde daha fazla belli olduğu yorumunu yaptı.Bunun üzerine, Yeşilmen'in fotoğrafı için photoshop iddiaları ortaya atıldı. Yeliz Yeşilmen, video çekilerek "Her şey ortada kabul edin taş taş" notunu düşerek iddialara karşılık verdi.