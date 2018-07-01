Yeliz Yeşilmen: "Çubuk kraker gibiyim!"

Magazin - 01.07.2018 12:45

Yeliz Yeşilmen'den selülit itirafı!

Yeliz Yeşilmen'in son görüntüsü şoke etti!

Yeliz Yeşilmen, ailesiyle birlikte yaz mevsiminin tadını çıkarıyor. Yeşilmen, geçtiğimiz hafta Alaçatı'da bir plajda görüntülenmişti. Instagram hesabına yüklediği fotoğraflarda fit vücuduyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcının, plajdaki görüntüsü şoke etmişti.Bunun üzerine Yeliz Yeşilmen'in fotoğraflarına 'photoshop' uyguladığı iddia edildi. Yeşilmen ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.Yeliz Yeşilmen, önceki gün eşi ile birlikte Bodrum'da akşam yemeğine gitti. Yeşilmen, keyifli anlarını ise Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu ve şarkıcının, paylaşımlarını görenler ise 'photoshop' iddiasını tekrar ortaya attı.Yeliz Yeşilmen de eşi ile birlikte çektiği videoda iddiaları ti'ye aldı.