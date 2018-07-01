Yeliz Yeşilmen: "Çubuk kraker gibiyim!"
Yeliz Yeşilmen, Bodrum'da ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Yeşilmen'in Instagram hesabına yüklediği fotoğraflara 'photoshop' uyguladığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, iddialara yanıt verdi.
Magazin - 01.07.2018 12:45
Yeliz Yeşilmen, ailesiyle birlikte yaz mevsiminin tadını çıkarıyor. Yeşilmen, geçtiğimiz hafta Alaçatı'da bir plajda görüntülenmişti. Instagram hesabına yüklediği fotoğraflarda fit vücuduyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcının, plajdaki görüntüsü şoke etmişti.
Yeliz Yeşilmen'den selülit itirafı!
Bunun üzerine Yeliz Yeşilmen'in fotoğraflarına 'photoshop' uyguladığı iddia edildi. Yeşilmen ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Yeliz Yeşilmen'in son görüntüsü şoke etti!
Yeliz Yeşilmen, önceki gün eşi ile birlikte Bodrum'da akşam yemeğine gitti. Yeşilmen, keyifli anlarını ise Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu ve şarkıcının, paylaşımlarını görenler ise 'photoshop' iddiasını tekrar ortaya attı.
Yeliz Yeşilmen de eşi ile birlikte çektiği videoda iddiaları ti'ye aldı. İşte o video:
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