Oyuncu Yeliz Şar, bebek planlarını yeni tiyatro oyunu için erteledi. 2013 yılının ağustos ayında meslektaşı Tolga Güleç’le evlenen Şar, “Kaç Baba Kaç” adlı oyunda rol alacağını, bu nedenle anne olma planlarını ileri bir tarihe ertelediğini söyledi. Şar, Ekim ayında perde açacak oyunda yakın arkadaşı Merve Sevi’yle birlikte seyirci karşısına çıkacak.
Yeliz Şar: Bu oyun için anneliği erteledim
Güzel oyuncu Yeliz Şar, yeni tiyatro oyunu için bebek planlarını ertelediği söyledi.Magazin - 08 Ağustos 2017 21:55
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