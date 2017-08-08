Yeliz Şar: Bu oyun için anneliği erteledim

Güzel oyuncu Yeliz Şar, yeni tiyatro oyunu için bebek planlarını ertelediği söyledi.

Magazin - 08 Ağustos 2017 21:55
Yeliz Şar: Bu oyun için anneliği erteledim
Oyuncu Yeliz Şar, bebek planlarını yeni tiyatro oyunu için erteledi. 2013 yılının ağustos ayında meslektaşı Tolga Güleç’le evlenen Şar, “Kaç Baba Kaç” adlı oyunda rol alacağını, bu nedenle anne olma planlarını ileri bir tarihe ertelediğini söyledi. Şar, Ekim ayında perde açacak oyunda yakın arkadaşı Merve Sevi’yle birlikte seyirci karşısına çıkacak.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yeliz Şar, tiyatro, anne

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Serenay Aktaş: 'Asamoah'ın önüne beni alın'
  • Cem Yılmaz Birgi'de görüntülendi
  • Çitos Efe'den al haberi! Yine kırdı geçirdi
  • Arda Turan'ı kızdıracak sözler
  • Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı

Serenay Aktaş: 'Asamoah'ın önüne beni alın'

MAGAZİN HABERLERİ

  • Emre Altuğ'dan sürpriz albüm!
  • Siyah İnci'den ilk kareler geldi!
  • 13 yaş küçük sevgilisiyle tatilde!
  • Survıvor Seda Instagram'ı salladı!
  • Mustafa Ceceli uyardı
  • Ezgi Mola'yı çıldırıtan görüntü!
  • Vergi rekortmeni ünlüler!
  • "Kilodan düğmeleri kapanmıyor"
  • Ebru Şallı photoshop'u abartınca
  • Demet Akalın o iddiayı yalanladı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!
  • Adriana Lima'dan Metin Hara'ya 'Dan Dan'lı mesaj!
  • Eşinin rolünü eski aşkına verdi!
  • Çağla'nın kanatları olay oldu!
  • Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım
  • Aras Bulut İynemli gözaltına mı alındı?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Fahriye Evcen'in fotoğrafı kopya çıktı!
Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!