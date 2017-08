Yaz sıcağında Saklıkent serinliği

Yaşam - 02 Ağustos 2017 14:11

Saklıkent Kanyonu Batı Toros Dağları'nın en uç noktasında yer alıyor. Kanyonun her yerinden sıcaklığı 7-8 derece olan, saniyede 12 bin litre buz gibi su fışkırıyor. Kanyon, Muğla'ya bağlı Seydikemer Belediyesi tarafından işletiliyor. Kanyona giriş büyükler için 6, çocuk ve öğrenciler için 3 lira. Kanyon aynı zamanda Antalya ve Muğla'nın sınırını çiziyor. Girişinde dev bir Türk bayrağının dalgalandığı kanyona ancak kayalara monte edilmiş ağaç merdivenle girilebiliyor.Kayıp düşmemek için mutlaka lastik ayakkabıyla girilmesi gereken kanyona girenleri merdivenler geçilince buz gibi sular karşılıyor. Dışarıda bunaltıcı hava sıcaklığı etkili olurken burada sonbahar serinliği insanın yüzüne çarpıyor. Birçok kişi buz gibi sulara kendini bırakıyor. Kanyonda devam edebilmek için buz gibi sudan bir ipe tutunarak geçiliyor. Bundan sonra uzunluğu 18 kilometre olan kanyonda yürüyüş başlıyor. Kanyon yüksekliği yer yer 400- 500 metreyi buluyor. Kanyonda yürüyüş yapanların bazıları çamur maskesi yapıyor. Kendine güvenenler kanyonun 7'nci kilometresindeki şelaleye kadar yürüyor, kayalardan uçan şelalenin buz gibi suyuna girerek serinliyor. Kanyonun içinde labirent gibi noktalardan geçiliyor. Dönüş yine aynı noktalardan yapılıyor. Dönüşte buz gibi akan Karaçay'ın kıyısındaki lokantalarda yemek yenebiliyor ve isteyenler çeşitli aktivitelere katılabiliyor. Kanyona ilk kez gelen Anlaş Burç, "Temmuz ayında o kadar sıcak hava varken buranın ne kadar güzel, ne kadar serin olduğunu sizlerin de gelip görmesi lazım" dedi. Aslıhan Özdemir, şöyle dedi:"Şu an Türkiye'nin en güzel yerindeyim. Şu an Saklıkent'teyiz. Bu kanyon gerçekten inanılmaz. Suyu buz gibi. İnanamıyorum gerçekten. Gördüğüm manzaraları size kesinlikle anlatamam. Gelinmesi gerek bir yer."Emre Subaşı ise, "Saklıkent'e geldik. Muhteşem, doğa harikası bir yer. Tanrının en güzel mucizelerinden birisi bence. Bu yaz sıcağında gezip, görülmesi gereken en mükemmel yerlerden bir tanesi. İyi ki gelmişiz, iyi ki gezmişiz diyorum" diye konuştu.KAYNAK: DHA