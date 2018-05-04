Yaz sezonunda puantiye modası!
Bu sene yaz aylarında romantik bir etkiye sahip olan siyah beyaz puantiye çıkacak.
Moda - 04.05.2018 14:23
2018 ilkbahar-yaz moda haftalarında puantiyenin bu yıl öne çıkacağının sinyallerini gördük.
Puantiye, sanıldığının aksine kullanmak oldukça kolay. 2018 ilkbahar yaz modasını kombininizde kullanmak için biraz cesur olmanız yeterli.
Limon rengi ve canlı renklerle bir arada göreceğimiz puantiye desenleri siz de ufak dokunuşlarla çarpıcı yapabilirsiniz.
Puantiyeyi sezonun bir diğer modası tül kumaşların üstünde göreceğiz.
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