Yavru kediye işkence yapan er: Nişanlımdan ayrıldığım için bunalıma girdim

Yaşam - 04.12.2017 14:18

Murat Boz da isyan etti!

Olay, dün akşam saatlerinde Erzincan kent merkezindeki subay orduevinde meydana geldi. Hafta sonu çarşı izninden dönen er Taner H. akşam saatlerinde orduevine döndü. Bir süre sonra nizamiyeye gelen Taner H., burada yakaladığı yavru kediyi yumruklamaya başladı. Taner H. ardından, çevredeki asker ve sivillerin dehşet dolu bakışları arasında kediyi yere fırlatıp tekmeledi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen vahşet, sosyal medyada büyük tepki çekti, polis, Taner H.'yi yakaladı. Yapılan kontrolde 2.21 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H. daha sonra teslim edildiği askeri inzibat tarafından gözaltına alındı.Er Taner H. bugün sabah saatlerinde Erzincan Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli ilk ifadesinde, kendisinin de askerden önce İstanbul'daki evinde hayvan beslediğini anlatarak, iki gün önce nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girdiğini, hafta sonu izninde de aldığı alkolün etkisi ile yaptıklarını hatırlamadığını öne sürdü. Savcılık talimatıyla, Taner H., kanında uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Askeri araçla hastaneye getirilen Taner H.'nin görüntüsünün alınmaması için hızla içeri sokuldu. Taner H., kan örnekleri alındıktan sonra yeniden adliyeye götürüldü.Sosyal medyada yayılan vahşet görüntülerine, Türkiye'nin dört bir tarafından tepki yağdı. Bugün de saat 15.00'te, Erzincan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği ile vatandaşlar basın açıklaması yaparak olayı protesto edecek. (Kaynak: DHA)