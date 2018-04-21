Yasmin'den Anıl açıklaması!
Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Magazin - 21.04.2018 09:33
Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Anıl Tetik ile görüntülenmişti.
İkili hakkında çıkan aşk iddialarına Erbil, yanıt verdi: “Anıl yakın arkadaşım. O gün kalabalık bir grupla oturmuştuk, fotoğraflarımız çekildi. Sevgili olduğumuz yazılınca şaşırdık. Aramızda öyle bir şey yok.”Yasmin Erbil aşkı Survivor'da buldu!
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