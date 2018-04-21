Yasmin'den Anıl açıklaması!

Magazin - 21.04.2018 09:33

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Anıl Tetik ile görüntülenmişti.İkili hakkında çıkan aşk iddialarına Erbil, yanıt verdi: “Anıl yakın arkadaşım. O gün kalabalık bir grupla oturmuştuk, fotoğraflarımız çekildi. Sevgili olduğumuz yazılınca şaşırdık. Aramızda öyle bir şey yok.”