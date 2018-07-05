Yasemin Şefkatli'den manidar paylaşım!
İdo Tatlıses'le 10 aylık ilişkilerine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından manidar paylaşımda bulundu.
Magazin - 05.07.2018 12:53
Ağustos 2017'den beri aşk yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından Yasemin Şefkatli sessizliğini korurken, İdo Tatlıses Instagram hesabından açıklama yaptı. Tatlıses, 10 aylık sevgilisi Şefkatli'yi Instagram'da takipten çıkarttı. Yasemin Şefkatli, önceki gün Instagram'ın hikaye kısmından duygusal bir söz paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı:
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