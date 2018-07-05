Yasemin Şefkatli'den manidar paylaşım!

Magazin - 05.07.2018 12:53

İdo Tatlıses, ayrılığı Instagram'dan böyle duyurdu!

Dekolteli fotoğraf kriz çıkardı... Aşk bitti mi?

Ağustos 2017'den beri aşk yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından Yasemin Şefkatli sessizliğini korurken, İdo Tatlıses Instagram hesabından açıklama yaptı. Tatlıses, 10 aylık sevgilisi Şefkatli'yi Instagram'da takipten çıkarttı. Yasemin Şefkatli, önceki gün Instagram'ın hikaye kısmından duygusal bir söz paylaştı.