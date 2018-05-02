Yasemin Özilhan'dan ilişki sırrı!

2011 yılında İzzet Özilhan’la nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, ilişkide en önem verdiği üç noktayı dile getirdi.

Magazin - 02.05.2018 12:04
Yasemin Özilhan'dan ilişki sırrı!
2005 yılında yapımcılığın MED Yapım'ın üstlendiği "Aşk Oyunu" isimli diziye hayatımıza giren Yasemin Özilhan, "Doktorlar" dizisiyle ünlenmişti.

2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, şimdilerde bir kıyafet markası için hazırladığı koleksiyon ile meşgul.

Özilhan, bir dergiye verdiği röportajda, ilişki sırrını, "Saygı, dürüstlük ve sadakat" olarak belirtti.

Yasemin Özilhan, çocukları Emine ve Ela'nın her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini de dile getirdi.

Yasemin Özilhan'dan samimi açıklamalar!

Yasemin Özilhan'dan samimi açıklamalar!
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