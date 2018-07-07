Yasemin Özilhan'dan 'estetik' itirafı!

Magazin - 07.07.2018 12:19

Özilhan ailesi tatilde!

Yasemin Özilhan'ın tatili hız kesmeden devam ediyor!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, kendisi hakkında merak edilen soruları içtenlikle cevapladı. Rahat tavırlarıyla beğeni toplayan Özilhan, yüzünde estetik olduğuna dair iddialar hakkında şu sözleri dile getirdi: “Sadece dudağımı yaptırdım. ‘Doktorlar’ dizisinde 58 kiloydum. Şu anda ise 50’yim. Diziye 20 yaşında başladım, 22’de bitirdim. Artık yaşım, 33... Belli bir zamandan sonra yüz inceliyor, yerine oturuyor.”