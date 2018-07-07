Yasemin Özilhan'dan 'estetik' itirafı!
Cemiyet dünyasının öne çıkan isimlerinden Yasemin Özilhan, Aslı Şen’ın YouTube kanalındaki programına konuk oldu.
Magazin - 07.07.2018 12:19
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, kendisi hakkında merak edilen soruları içtenlikle cevapladı. Rahat tavırlarıyla beğeni toplayan Özilhan, yüzünde estetik olduğuna dair iddialar hakkında şu sözleri dile getirdi: “Sadece dudağımı yaptırdım. ‘Doktorlar’ dizisinde 58 kiloydum. Şu anda ise 50’yim. Diziye 20 yaşında başladım, 22’de bitirdim. Artık yaşım, 33... Belli bir zamandan sonra yüz inceliyor, yerine oturuyor.”
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