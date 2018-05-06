Yasemin Allen'in bikinili pozu olay oldu!

Malezya'da tatil yapan Yasemin Allen'in bikinili paylaşımı olay oldu.

Magazin - 06.05.2018 18:06
Yasemin Allen'in bikinili pozu olay oldu!
İstanbul'da sisli ve soğuk havalardan bunalan Yasemin Allen soluğu Malezya'da aldı. Güzel oyuncu yaptığı tatilden de bikinili bir fotoğrafını Instagram sayfasına yükledi. Fakat Allen aynı bikiniyle 2016 yılında da poz vermişti. Bu detay dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Yasemin Allen'in paylaşımının altına bir kullanıcı, "İki yıldır aynı bikiniyi giymek cesaret ister" yazdı.

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Bağlantılar: Yasemin Allen

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