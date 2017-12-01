Yasemin Allen'dan battaniyeli önlem!

Önceki akşam Asmalımescit’te “Çi” dizisi için kamera karşısına geçen Yasemin Allen, çekimlere verilen molada bacaklarına pembe bir battaniye sarmış halde görüntülendi.

Magazin - 02.12.2017 04:00
Yasemin Allen'dan battaniyeli önlem!
Ünlü oyuncu Yasemin Allen, “Çi” dizisi için önceki akşam Asmalımescit’te kamera karşısına geçti. Genç oyuncu, çekimlere verilen molada bacaklarına pembe bir battaniye sarmış halde cep telefonuyla konuşurken görüntülendi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yasemin Allen, Çi dizisi

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!