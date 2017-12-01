Ünlü oyuncu Yasemin Allen, “Çi” dizisi için önceki akşam Asmalımescit’te kamera karşısına geçti. Genç oyuncu, çekimlere verilen molada bacaklarına pembe bir battaniye sarmış halde cep telefonuyla konuşurken görüntülendi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Yasemin Allen'dan battaniyeli önlem!
Önceki akşam Asmalımescit’te “Çi” dizisi için kamera karşısına geçen Yasemin Allen, çekimlere verilen molada bacaklarına pembe bir battaniye sarmış halde görüntülendi.Magazin - 02.12.2017 04:00
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