Yasemin Allen silah eğitimi alıyor!

Magazin - 07.07.2018 11:45

Yasemin Allen İngiliz dizisinde!

Bacakları mosmor oldu!

Yasemin Allen'in bikinili pozu olay oldu!

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Yasemin Allen, yeni rolü için çalışmalara başladı. Allen, silah eğitimi aldığı anları sosyal medya hesabından “Bazı temel çalışmalar. Önce güvenlik! Bütün çekim ve eğitimlerimiz profesyonel gözlem altında ve tamamen güvenli alanlarda yapılıyor. Silah oyuncak değildir. Gözüme ter kaçtı.” notuyla paylaştı. Güzel oyuncu, ekim ayına kadar devam edecek olan çekimler için Rusça dersi de alıyor.