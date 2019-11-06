Yasemin Allen sapığı ifşa etti: "Bana tecavüz etmek istiyor!"

Yasemin Allen'ın sevgilisini hayranları onaylamadı!

Yasemin Kay Allen'in tatil keyfi!

Yasemin Allen sosyal medyayı salladı!

Yasemin Kay Allen'ın başı bir sapıkla dertle. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sapığın mesajlarını paylaştı ve fotoğrafıyla ifşa etti.Sosyal medya hesabından sapığın mesajlarını paylaşan Yasemin Kay Allen, "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun, sapıktır. Engelledim ama her gün mesaj atıyor neredeyse, bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim." dedi.