Yasemin Allen: Öpüşmeyi yadırgamayın

Magazin - 09.12.2017 06:00

Yasemin Allen, önceki akşam Arnavutköy’deki bir manavdan çıkarken görüntülendi. Flaşlar patlayınca şaşıran oyuncu, habercilere “Manavdan çıkarken yakalandı” diyerek takıldı. Allen, rol aldığı “Çi” dizisindeki öpüşme sahnelerinin sık sık gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Bu projede hikaye böyle, sırf reyting olsun diye yapılmıyor. Ayrıca gerçek hayatta olan şeyleri hikayelerde görünce yadırgamamak gerek.”Kaynak: hurriyet.com.tr