Yaşar'ın sahnesinde evlenme teklifi!

Müzik - 31 Temmuz 2017 11:06

Yaşar’a Ferda Anıl Yarkın SürpriziKonserde yeni albümü “Şehir Yalnızlığı” nın yanı sıra, Divane, Esirinim ve Masal gibi albümlerinden 20 yıl içinde biriktirdiği hit olan şarkılarını da seslendiren Yaşar, seyirciler arasında kendisini dinlemeye gelen Ferda Anıl Yarkın’ı da sahneye davet etti. 90 yılların en hit şarkılarını birlikte seslendiren ikili sevenlerine müzik dolu unutulmaz dakikalar yaşattılar.