Yaşar’a Ferda Anıl Yarkın Sürprizi
Konserde yeni albümü “Şehir Yalnızlığı” nın yanı sıra, Divane, Esirinim ve Masal gibi albümlerinden 20 yıl içinde biriktirdiği hit olan şarkılarını da seslendiren Yaşar, seyirciler arasında kendisini dinlemeye gelen Ferda Anıl Yarkın’ı da sahneye davet etti. 90 yılların en hit şarkılarını birlikte seslendiren ikili sevenlerine müzik dolu unutulmaz dakikalar yaşattılar.
Yaşar'ın sahnesinde evlenme teklifi!
20 yılı aşkın bir süredir Türk Pop Müziği'nin unutulmazları arasında yer alan Yaşar, Pendik'te sahne aldı. Seyirciler arasında bir hayranının diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklifi ettiğini fark eden ünlü popçu, iki genci sahneye alarak evlenme teklifini sahnede gerçekleştirdi.Müzik - 31 Temmuz 2017 11:06
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