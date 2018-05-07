Yasak Elma oyuncuları beraber ekran başına geçti!

'Yasak Elma' oyuncuları bu haftaki yayınlanan bölümü hep birlikte izlediler.

Magazin - 07.05.2018 23:20
Yasak Elma oyuncuları beraber ekran başına geçti!
Pazartesi akşamları Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisi bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin oyuncuları Eda Ece, Onur Tuna, Kıvanç Kasabalı, Neslihan Yeşilyurt, Sevda Erginci ve Şevval Sam bu hafta yayınlanan yeni bölümü hep beraber izledi. Özel gösterimden bir kareyi Instagram sayfasından paylaşan Eda Ece, altına "Yasak Elma. Biz bu hafta beraber izledik, sizlere de iyi seyirler dileriz!" notunu yazdı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

"Ben Challenger Meşrebim" güldürmeye geliyor! "Ben Challenger Meşrebim" güldürmeye geliyor!
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!
Özge Ulusoy'la kahkaha krizi! Özge Ulusoy'la kahkaha krizi!
Vefalı evlat Fulya Zenginer! Vefalı evlat Fulya Zenginer!
Songül Öden doğum gününü kutladı! Songül Öden doğum gününü kutladı!
Fenerbahçe 6 dakikada fişi çekti! Fenerbahçe 6 dakikada fişi çekti!
Mina Başaran'ın acısı herkesi üzdü! Mina Başaran'ın acısı herkesi üzdü!
Erken ergenlik ne zaman tedavi edilmeli? Erken ergenlik ne zaman tedavi edilmeli?
Tuba Ünsal'ın kıyafeti şaşırttı! Tuba Ünsal'ın kıyafeti şaşırttı!