Yasak Elma oyuncuları beraber ekran başına geçti!
'Yasak Elma' oyuncuları bu haftaki yayınlanan bölümü hep birlikte izlediler.Magazin - 07.05.2018 23:20
Pazartesi akşamları Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisi bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin oyuncuları Eda Ece, Onur Tuna, Kıvanç Kasabalı, Neslihan Yeşilyurt, Sevda Erginci ve Şevval Sam bu hafta yayınlanan yeni bölümü hep beraber izledi. Özel gösterimden bir kareyi Instagram sayfasından paylaşan Eda Ece, altına "Yasak Elma. Biz bu hafta beraber izledik, sizlere de iyi seyirler dileriz!" notunu yazdı.
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Bağlantılar: Yasak Elma, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Neslihan Yeşilyurt
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