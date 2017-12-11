Yalnızlık insanın kendi seçimidir

Yalnızlık depresyona sürekler.

Yaşam - 11.12.2017 10:21

Özgürlük olarak da adlandırılan yalnızlık ilk başlarda ne kadar kişinin kendi seçimi gibi görünse de zamanla alışkanlığa dönüşür ve bu da gün geçtikçe yerini çekilmez bir depresyona bırakır. Ne yediğinin keyfi kalır, ne izlediğinin, ne gezdiğinin, ne de gördüğünün… Tuzu atmayı da unutur, tadı almayı da, biber zaten hiçbir yerinde yoktur. Hayatının tadı, tuzu, acısı yok olmuştur.



Hele ki en çok da kadınlar yalnız kaldıklarında girdikleri ilk dükkan, kuaför ve alışveriş mağazası ise üçüncüsü de bunalım yuvasıdır. Kendi isteği ile girdiği bu durumda artık mutsuz ve düşünceli bir hal içinde kalır. Çok düşünmek; uykusuzluk, hastalık ve birçok sıkıntının da ilk başlangıcıdır. Vesvese ve evhamı da üzerine eklendi mi, artık o çok istediği yalnızlık hissi çürümeye ve kokmaya başlar.



Kalabalık ailelere imrenir, arkadaşı olanlara gıpta eder ve kendi kabuğunun içinde başka yaşamların sadece seyircisi olur. Uzmanlara göre arkadaşı olan insanların daha az bunalıma girdiğini pek çoğumuz biliyoruz. O halde yalnızlığının ayarını dozunda verin. Hayatınızın eğlenceli, çekilir ve güzel olabilmesi için; konuşmaya, anlatmaya, paylaşmaya ihtiyacınız var. Yalnız kalabilmek için bazen tek gün bile fazladır.



YAZI: Kamuran Akdemir

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