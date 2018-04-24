Yönetmenliğini Mehmet Ali Arslan’ın üstlendiği, yapımcılığını Cevher Filmcilik’in gerçekleştirdiği, başrollerini 33 yıl sonra tekrar bir araya gelen Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları Mahmut Cevherve ve Perihan Savaş ile son dönemin başarılı oyuncularından Ecem Baltacı’nın paylaştığı duygu dolu aile hikayesinin anlatıldığı filmde Açelya Elmas, Atılay Uluışık, Alican Ayas, Murat Yılancı ve Yeliz Bozkurt Üstündağ rol alıyor.
Emekli, karısını kaybetmiş ve dört çocuğuna büyük sorumluluk duygusuyla bakan bir babanın kızının hastalığıyla başlayan dramına ve onları bir arada tutma çabasına tanıklık edeceğimiz filmde organ bağışı ve gençlerin hayatlarını özgürce yaşama sürecinin etkileri de anlatılıyor.
Mahmut Cevher’in kaleminden Nimet Erdem’in senaryolaştırdığı öyküde hüzün, sevgi, acı ve umut dolu öykülerin gerçekçi bir temelde hayatı oluşturduğuna tanıklık edeceğiz.
Filmin Konusu:
Emekli dul matematik öğretmeni Doğan, çocuklarına bakabilmek için elinden geleni yapmaktadır. En büyük kızı Neval, evlendikten sonra Almanya'ya taşınmıştır. Hukuk Fakültesi'nde okuyan kızı Umut, özel üniversitede okuyan hırslı oğlu Orhan ve küçük kızı Demet ile yaşamakta olan Doğan'ın, aynı sitede yaşayan iyi kalpli Aysel'le de bir ilişkisi vardır.
Ailenin düzeni, Umut'un elim bir hastalığa yakalanmasıyla bozulur. Umut'un durumu ile başlayan dram, ailenin diğer fertlerinin sorunlarıyla daha da trajik hale gelir. Doğan, bir yandan çocuklarını bir arada tutmak, bir yandan da çektiği acıya direnmek için güçlü durmak zorundadır...
“Yalnız Hayaller Kaldı” filmi bu hafta vizyona giriyor!
Yönetmenliğini Mehmet Ali Arslan’ın üstlendiği, yapımcılığını Cevher Filmcilik’in gerçekleştirdiği Yeşilçam’ın ünlü isimlerinin genç oyuncularla bir araya geldiği merakla beklenen “Yalnız Hayaller Kaldı” filmi 27 Nisan Cuma günü vizyona giriyor.Sinema - 24.04.2018 13:39
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