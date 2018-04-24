“Yalnız Hayaller Kaldı” filmi bu hafta vizyona giriyor!

Yönetmenliğini Mehmet Ali Arslan’ın üstlendiği, yapımcılığını Cevher Filmcilik’in gerçekleştirdiği Yeşilçam’ın ünlü isimlerinin genç oyuncularla bir araya geldiği merakla beklenen “Yalnız Hayaller Kaldı” filmi 27 Nisan Cuma günü vizyona giriyor.

Sinema - 24.04.2018 13:39
“Yalnız Hayaller Kaldı” filmi bu hafta vizyona giriyor!
Yönetmenliğini Mehmet Ali Arslan’ın üstlendiği, yapımcılığını Cevher Filmcilik’in gerçekleştirdiği, başrollerini 33 yıl sonra tekrar bir araya gelen Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları Mahmut Cevherve ve Perihan Savaş ile son dönemin başarılı oyuncularından Ecem Baltacı’nın paylaştığı duygu dolu aile hikayesinin anlatıldığı filmde Açelya Elmas, Atılay Uluışık, Alican Ayas, Murat Yılancı ve Yeliz Bozkurt Üstündağ rol alıyor.


Emekli, karısını kaybetmiş ve dört çocuğuna büyük sorumluluk duygusuyla bakan bir babanın kızının hastalığıyla başlayan dramına ve onları bir arada tutma çabasına tanıklık edeceğimiz filmde organ bağışı ve gençlerin hayatlarını özgürce yaşama sürecinin etkileri de anlatılıyor.


Mahmut Cevher’in kaleminden Nimet Erdem’in senaryolaştırdığı öyküde hüzün, sevgi, acı ve umut dolu öykülerin gerçekçi bir temelde hayatı oluşturduğuna tanıklık edeceğiz.


Filmin Konusu:

Emekli dul matematik öğretmeni Doğan, çocuklarına bakabilmek için elinden geleni yapmaktadır. En büyük kızı Neval, evlendikten sonra Almanya'ya taşınmıştır. Hukuk Fakültesi'nde okuyan kızı Umut, özel üniversitede okuyan hırslı oğlu Orhan ve küçük kızı Demet ile yaşamakta olan Doğan'ın, aynı sitede yaşayan iyi kalpli Aysel'le de bir ilişkisi vardır.

Ailenin düzeni, Umut'un elim bir hastalığa yakalanmasıyla bozulur. Umut'un durumu ile başlayan dram, ailenin diğer fertlerinin sorunlarıyla daha da trajik hale gelir. Doğan, bir yandan çocuklarını bir arada tutmak, bir yandan da çektiği acıya direnmek için güçlü durmak zorundadır...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Yeni aşkla ilk poz! Yeni aşkla ilk poz!
Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapis! Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapis!
Yılın aşk bombası! Yılın aşk bombası!
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül cephesinde son durum... Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül cephesinde ...
Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı! Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ...
Şevkat Yerimdar Kartepe'deydi! Şevkat Yerimdar Kartepe'deydi!
Nilüfer ameliyat oldu! Nilüfer ameliyat oldu!
Hande Erçel'den onay, Tolga Sarıtaş'tan red! Hande Erçel'den onay, Tolga Sarıtaş'tan red!
Ünlü isimler Hatay'a gitti! Ünlü isimler Hatay'a gitti!

SİNEMA HABERLERİ

  • Tosun karakterinden açıklama!
  • Vin Diesel’li ‘xXx 4’ yolda!
  • Pera Film'den 23 Nisan'a özel program!
  • 71. Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı!
  • Batgirl beyazperde için hazırlanıyor!
  • Jumanji 3 geliyor!
  • 'Can Feda' Almanya'da yasaklandı!
  • "Kral Şakir" sinema filmi geliyor!
  • Çiftlik Bank film oluyor!
  • Seyircinin tercihi yerli film!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!