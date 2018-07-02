Yağmur Ünal-Kasım Garipoğlu, Alaçatı tatilinde!

Yağmur Ünal, yeni sevgilisi Kasım Garipoğlu ile Çeşme’de görüntülendi.

Magazin - 02.07.2018 17:18
Yağmur Ünal-Kasım Garipoğlu, Alaçatı tatilinde!
Aslışah Alkoçlar’la yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Kasım Garipoğlu, Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’la yeni bir aşka yelken açtı. Yağmur Ünal ile yeni sevgilisi Kasım Garipoğlu, Çeşme'de bir beach'te tatilin tadını çıkardı. Çift, keyifli halleriyle objektiflere yansıdı. İki aylık birlikteliklerini geçtiğimiz hafta itiraf eden çift, birbirlerine el şakası yaparken görüntülendi. Yağmur Ünal ile Kasım Garipoğlu, birlikte görünmekten çekinmedi. Ünal ve Garipoğlu akşam saatlerinde de Ecem Pehlivan-Mert Gocay çiftinin Alaçatı’daki düğünlerine giderken objektife yansıdı.

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