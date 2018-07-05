Yağmur Tanrısevsin'den '9 yaş' paylaşımı!

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Magazin - 05.07.2018 15:06
Yağmur Tanrısevsin'den '9 yaş' paylaşımı!
Yağmur Tanrısevsin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladığını gösterdi. Tanrısevsin, Instagram'ın her hafta perşembe günleri popüler olarak kullanılan #tbt etikeyiyle 9 yaşındayken deneyimlediği tiyatro performasını paylaştı. Güzel oyuncu, 'TBT anısına… 9 yaşındayken oynadığım ilk dram sahnesi' notunu da düştü.

Uzun süredir şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'la birlikte olan Yağmur Tanrısevsin'in bu paylaşımı büyük beğeni görürken takipçileri onun minik yaştaki bu performasını öven ifadeler kullandı.

İşte o paylaşım:



Oğuzhan Koç'a sevgilisinden sürpriz parti!

Oğuzhan Koç'a sevgilisinden sürpriz parti!
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Bağlantılar: Yağmur Tanrısevsin

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