Yağmur Tanrısevsin'den '9 yaş' paylaşımı!

Magazin - 05.07.2018 15:06

Oğuzhan Koç'a sevgilisinden sürpriz parti!

Yağmur Tanrısevsin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladığını gösterdi. Tanrısevsin, Instagram'ın her hafta perşembe günleri popüler olarak kullanılan #tbt etikeyiyle 9 yaşındayken deneyimlediği tiyatro performasını paylaştı. Güzel oyuncu, 'TBT anısına… 9 yaşındayken oynadığım ilk dram sahnesi' notunu da düştü.Uzun süredir şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'la birlikte olan Yağmur Tanrısevsin'in bu paylaşımı büyük beğeni görürken takipçileri onun minik yaştaki bu performasını öven ifadeler kullandı.