Yağmur Tanrısevsin, doğru zamanı bekliyor!

Magazin - 05.12.2017 08:00

Yağmur Tanrısevsin Aqua Florya AVM’deydi. Oyuncu, yeni proje sorularını “Teklifler geliyor ama doğru zamanda, doğru projede yer almak istiyorum" dedi. Tanrısevsin, reklam yüzü olduğu markanın 2. reklam çekimi için kamera karşısına geçeceğini söyledi.