Yağmur Tanrısevsin Aqua Florya AVM’deydi. Oyuncu, yeni proje sorularını “Teklifler geliyor ama doğru zamanda, doğru projede yer almak istiyorum" dedi. Tanrısevsin, reklam yüzü olduğu markanın 2. reklam çekimi için kamera karşısına geçeceğini söyledi.
Yağmur Tanrısevsin, doğru zamanı bekliyor!
Florya'da bir AVM’de görüntülenen Yağmur Tanrısevsin, doğru zamanda doğru projede yer almak istediğini söyledi.Magazin - 05.12.2017 08:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yağmur Tanrısevsin
MAGAZİN HABERLERİ
- Tarkan'ın #tbt pozu!
- Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!
- Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
- Dubai'ye Tuba Büyüküstün damgası!
- Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
- Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
- Zeynep Sever Demirel'in doğum fotoğrafı...
- Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (06.12.2017)
- Eşinden veto mu geldi?