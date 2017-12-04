Yağmur Tanrısevsin, doğru zamanı bekliyor!

Florya'da bir AVM’de görüntülenen Yağmur Tanrısevsin, doğru zamanda doğru projede yer almak istediğini söyledi.

Magazin - 05.12.2017 08:00
Yağmur Tanrısevsin, doğru zamanı bekliyor!
Yağmur Tanrısevsin Aqua Florya AVM’deydi. Oyuncu, yeni proje sorularını “Teklifler geliyor ama doğru zamanda, doğru projede yer almak istiyorum" dedi. Tanrısevsin, reklam yüzü olduğu markanın 2. reklam çekimi için kamera karşısına geçeceğini söyledi.

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