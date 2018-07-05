Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; transferdeki ilk bombasını Jack Wilshere ile patlatmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya 5 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 3 milyon 250 bin Euro önerdi. Taraflar garanti ücret konusunda anlaşırken, tek sorunun imza parasında yaşandığı öğrenildi.
Arsenal'le olan sözleşmesini yenilemeyen Wilshere sözleşme imzalamak için ekstradan 4 milyon Euro istediği, yönetimin ise bu rakamı 1.5-2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalıştığı öğrenildi. Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, yıldız oyuncuya West Ham'ın da talip olduğu bildirildi.
Wilshere transferinde son durum!
Bonservisi elinde olan İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere, sözleşme için Fenerbahçe'den fazladan 4 milyon Euro istiyor.Futbol - 05.07.2018 13:19
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Bağlantılar: Wilshere, fenerbahce
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