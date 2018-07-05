Wilshere transferinde son durum!

Bonservisi elinde olan İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere, sözleşme için Fenerbahçe'den fazladan 4 milyon Euro istiyor.

Futbol - 05.07.2018 13:19
Wilshere transferinde son durum!
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; transferdeki ilk bombasını Jack Wilshere ile patlatmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya 5 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 3 milyon 250 bin Euro önerdi. Taraflar garanti ücret konusunda anlaşırken, tek sorunun imza parasında yaşandığı öğrenildi.

Arsenal'le olan sözleşmesini yenilemeyen Wilshere sözleşme imzalamak için ekstradan 4 milyon Euro istediği, yönetimin ise bu rakamı 1.5-2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalıştığı öğrenildi. Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, yıldız oyuncuya West Ham'ın da talip olduğu bildirildi.
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Bağlantılar: Wilshere, fenerbahce

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