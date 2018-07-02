Wilma Elles: "Aldatma yok, eşimi seviyorum!"

Magazin - 02.07.2018 10:52

Wilma Elles'ten ihanet haberlerine yanıt!

Wilma Elles boşanıyor mu?

Wilma Elles, klibinde yer aldığı Ali Ata’yla Beşiktaş’ta bir halı sahada objektiflere yakalandıktan sorna birlikte olduğu haberlerine, “Eşimi aldatmıyorum ve onu çok seviyorum. O gün arkadaşımla iş konuşuyorduk. Bu tür haberler beni ve Kerem’i üzüyor. İkiz bebek annesiyim. Böyle şeyler yapmam” açıklamasını yaptı.Hayalindeki rolü açıklayan Wilma Elles, “Çirkin bir kadını canlandırmak istiyorum. Daha sonrasında o kişi dünyanın en güzel kadını oluyor. Böyle bir projede yer almak isterim” dedi.