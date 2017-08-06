Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı

Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Wesley Sneijder, Fransa'nın Nice ekibi ile anlaşmaya vardı.

Futbol - 06 Ağustos 2017 18:36
Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı
Hollandalı yıldız oyuncunun, Nice kulübünün yaptığı 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtilirken, Sneijder'in yarın Fransa'ya giderek Nice için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

DHA
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