Hollandalı yıldız oyuncunun, Nice kulübünün yaptığı 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtilirken, Sneijder'in yarın Fransa'ya giderek Nice için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
DHA
Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı
Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Wesley Sneijder, Fransa'nın Nice ekibi ile anlaşmaya vardı.Futbol - 06 Ağustos 2017 18:36
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