Volkan Babacan nişanlandı!
İstanbul Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan, spiker Hilal Özdemir ile nişanlandı.Magazin - 22.12.2017 14:25
İstanbul Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan evliliğe doğru ilk adımı attı. Babacan spiker Hilal Özdemir ile nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen törende çiftin nişan yüzükleri takıldı.Bu özel anı sosyal medyada paylaşan çifte tebrik mesajları yağdı.
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