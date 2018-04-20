Volga Tamöz Tarkan'a ateş püskürdü!
Volga Tamöz, Twitter hesabından megastar Tarkan'a zehir zemberek sözler etti.
Magazin - 20.04.2018 18:30
Volga Tamöz, aranjörlüğünü yaptığı Ferhat Göçer’in “Düştüm Ben Yollara” şarkısıyla Tarkan’ın “Çok Ağladım” şarkısının benzerliği üzerine, “Sana hiç yakışmadı…” diyerek Tarkan’a ağır göndermelerde bulundu.
Twitter hesabından Tarkan'a ağır sözler eden VoTamöz, Instagram hesabından da mahkemeye başvurduğunu ve kazandığını açıkladı. İşte Volga Tamöz'ün o paylaşımları:
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