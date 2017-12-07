Vitoria Guimaraes 1-1 Atiker Konyaspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor, gruptaki son maçında bugün Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Atiker Konyaspor, bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti.

Futbol - 08.12.2017 00:57
Vitoria Guimaraes 1-1 Atiker Konyaspor
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Atiker Konyaspor, deplasmanda Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla grupta 6 puanda kalan Atiker Konyaspor, Avrupa’ya veda etti.

Karşılaşmada Mehdi’nin muhteşem golü ile öne geçen temsilcimiz, bu dakikadan sonra savunmaya çekildi. Gol yollarında etkisiz bir görüntü sergileyen Vitoria Guimaraes, Ali Turan’ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu skorla puanını 6 yapan Atiker Konyaspor, grupta üçüncü sırada yer aldı ve Avrupa’ya veda etti. Grubu Salzburg 12 puanla lider bitirirken, Marsilya 8 puanla ikinci oldu.
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