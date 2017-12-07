Vine geri dönüyor

Geçen yıl Twitter'in piyasadan sildiği Vine geri dönüyor.

Teknoloji - 07.12.2017 16:39

Kullanıcılarının sadece 6 saniyelik videolar çekmesine izin veren sosyal medya platformu Vine'dan kullanıcıları heyecanlandıran bir haber geldi. Vine'in kurucularından Dom Hofmann platformun yazı tipi ve rengiyle V2 yazan basit bir logo paylaştı. Hofmann'ın bu tweet'i Vine'ın yeni versiyonu gelecek olarak yorumlandı.



Vine geçtiğimiz yıl istenileni verememesi sebebiyle Twitter tarafından kapatılmıştı.



Platforma içerik üreten "popüler Vine" fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince neredeyse bu kullanıcıların tamamını kaybeden Vine, geçtiğimiz yıl yeni videolara sistemi kapatmıştı. Bir dönem sosyal medya fenomenlerine ev sahipliği yapan uygulama Vine'nın yeni versiyonunun nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz bilinmiyor.



Kaynak: ntv.com.tr

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