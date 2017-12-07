Vine geri dönüyor

Geçen yıl Twitter'in piyasadan sildiği Vine geri dönüyor.

Teknoloji - 07.12.2017 16:39
Vine geri dönüyor
Kullanıcılarının sadece 6 saniyelik videolar çekmesine izin veren sosyal medya platformu Vine'dan kullanıcıları heyecanlandıran bir haber geldi. Vine'in kurucularından Dom Hofmann platformun yazı tipi ve rengiyle V2 yazan basit bir logo paylaştı. Hofmann'ın bu tweet'i Vine'ın yeni versiyonu gelecek olarak yorumlandı.

Vine geçtiğimiz yıl istenileni verememesi sebebiyle Twitter tarafından kapatılmıştı.

Platforma içerik üreten "popüler Vine" fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince neredeyse bu kullanıcıların tamamını kaybeden Vine, geçtiğimiz yıl yeni videolara sistemi kapatmıştı. Bir dönem sosyal medya fenomenlerine ev sahipliği yapan uygulama Vine'nın yeni versiyonunun nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: ntv.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: vine, twitter

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TEKNOLOJİ HABERLERİ

  • Twitter'da en çok ne konuşuldu?
  • Robotlarını yarıştırdılar!
  • Teknolojik falcılar yalan oldu!
  • Whatsapp çöktü mü?
  • İnsansız hava aracı yaptılar!
  • Whatsapp'a bomba özellik!
  • Twitter'dan önemli hamle!
  • Teknoloji bir ihtiyaç mı?
  • 'Söz'ün mobil oyunu rekor kırdı!
  • Messenger'da 4K dönemi başlıyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!