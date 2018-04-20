Vin Diesel’li ‘xXx 4’ yolda!

Aksiyon filmlerinin yıldız ismi Vin Diesel’in başrolde Ajan Xander Cage’i canlandırdığı dördüncü ‘xXx’ filmine yönelik ilk ciddi adımlar atıldı.

Sinema - 20.04.2018 14:39
Vin Diesel’li ‘xXx 4’ yolda!
Revolution Studios bünyesinde çekilen xXx (2002) ve xXx: Return of Xander Cage (2017) filmleriyle Xander Cage karakterine dünya çapında bir hayran kitlesi kazandıran 50 yaşındaki Amerikalı aktör, dördüncü filme başlamadan önce serinin yeni film haklarını The H Collective ve Vin Diesel / One Race Films şirketleri aracılığıyla tamamen satın aldı.

Vin Diesel, serinin 2005 yapımı ikinci filmi xXx: State of the Union’ın senaryosunu beğenmemiş ve başrolü Ice Cube’a bırakmıştı. Ajan Darius Stone karakterini canlandıran Ice Cube, geçen yıl gösterime giren son filmde Diesel ile birlikte de boy göstermişti.

Üçüncü filme imza atan D.J. Caruso’nun yeniden yönetmenlik koltuğuna oturacağı dördüncü filmin çekimleri ise bu yılın Aralık ayında başlayacak. Vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Toplam 215 milyon dolar bütçeyle çekilen ilk üç film, küresel çapta toplam 700 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etmişti.
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