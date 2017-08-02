Vildan Atasever'den dövme yanıtı: Hayatım değişmedi

Magazin - 03 Ağustos 2017 06:00

Vildan Atasever, tasavvufa yöneldiği, yaşam tarzını değiştirdiği ve omzundaki dövmeyi de bu nedenle sildirdiği iddiasına yanıt verdi: “Dövmeyi sildirdim, hayatım değişmedi!”Yemek sonrası açıklamaVildan Atasever, önceki gün Akmerkez’deydi. Bir mekanda yemek yiyen oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı. Tasavvufa yöneldiği, yaşam tarzını değiştirdiği, omzundaki Aslan Kral dövmesini bu nedenle sildirdiği konuşulan Atasever, şunları söyledi:Tasavvufla hep ilgiliydim“O dövmenin umreyle ilgisi yok, eskiydi, beğenmiyordum, önceden sildirdim. Parmağımdakini sildirmeyeceğim. Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Tasavvufla önceden de ilgiliydim. Allah yazılı kolyem ise arkadaşımın hediyesi.”Kaynak: hurriyet.com.tr