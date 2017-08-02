Vildan Atasever, tasavvufa yöneldiği, yaşam tarzını değiştirdiği ve omzundaki dövmeyi de bu nedenle sildirdiği iddiasına yanıt verdi: “Dövmeyi sildirdim, hayatım değişmedi!”
Yemek sonrası açıklama
Vildan Atasever, önceki gün Akmerkez’deydi. Bir mekanda yemek yiyen oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı. Tasavvufa yöneldiği, yaşam tarzını değiştirdiği, omzundaki Aslan Kral dövmesini bu nedenle sildirdiği konuşulan Atasever, şunları söyledi:
Tasavvufla hep ilgiliydim
“O dövmenin umreyle ilgisi yok, eskiydi, beğenmiyordum, önceden sildirdim. Parmağımdakini sildirmeyeceğim. Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Tasavvufla önceden de ilgiliydim. Allah yazılı kolyem ise arkadaşımın hediyesi.”
Kaynak: hurriyet.com.tr
Vildan Atasever'den dövme yanıtı: Hayatım değişmedi
Önceki gün Akmerkez'den çıkışta görüntülenen Vildan Atasever, tasavvufa yöneldiği ve yaşam tarzını değiştirdiği iddialarına yanıt verdi.Magazin - 03 Ağustos 2017 06:00
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