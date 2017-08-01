Victoria's Secret meleklerine en yakın arkadaş sürprizi!

Dünya Magazin - 01 Ağustos 2017 17:33

Victoria's Secret'ın gözde meleklerinden Sara Sampaio ve Elsa Hosk koleksiyonun New York lansmanında, en yakın arkadaş sürprizi ile karşılaştı. Victoria's Secret, lansman günü meleklere unutulmaz bir sürpriz organize etti. New York'ta gerçekleşen bu özel lansmanın hazırlıkları ve esnasında Sadie Newman ile Madison Utendahl, Sara ve Elsa'ya eşlik etti.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: