Victoria's Secret meleklerine en yakın arkadaş sürprizi!

Victoria's Secret'ın gözde meleklerinden Sara Sampaio ve Elsa Hosk'a en yakın arkadaş sürprizi yapıldı.

Dünya Magazin - 01 Ağustos 2017 17:33
Victoria's Secret meleklerine en yakın arkadaş sürprizi!
Victoria's Secret'ın gözde meleklerinden Sara Sampaio ve Elsa Hosk koleksiyonun New York lansmanında, en yakın arkadaş sürprizi ile karşılaştı. Victoria's Secret, lansman günü meleklere unutulmaz bir sürpriz organize etti. New York'ta gerçekleşen bu özel lansmanın hazırlıkları ve esnasında Sadie Newman ile Madison Utendahl, Sara ve Elsa'ya eşlik etti.

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