Ve Fatih Terim görüşme masasında!

Adı Galatasaray'la anılan Fatih Terim ile ilgili sürpriz gelişme...

Futbol - 07.12.2017 11:33
Ve Fatih Terim görüşme masasında!
Galatasaray'ın aldığı kötü sonuçların ardından gözler Fatih Terim'e çevrilmişti. Fakat Fatih Terim'e sürpriz bir teklif geldi. Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkilileri, deneyimli teknik adam Fatih Terim ile yarın İstanbul'da görüşeceklerini açıkladı. Fatih Terim'in bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.
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Bağlantılar: Fatih Terim

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